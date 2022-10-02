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Происшествия

Полиция разыскивает пропавшего псковича

Полиция продолжает вести поиски пропавшего в мае 2019 года псковича. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Житель Пскова 1969 года рождения, являющийся уроженцем Печорского района, в конце мая 2019 года пропал без вести на территории Пскова. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно. На связь с родственниками мужчина не выходит.

На вид мужчине 55 – 60 лет, рост около 168 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы светло-русые, короткие, лоб высокий, глаза светлые, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие. Особая примета: на ребре правой ладони – татуировка «За ВДВ».

Занимался вырубкой леса, трудился на пилораме, оказывал услуги частным лицам на подсобных работах. По имеющимся данным, планировал уехать на заработки в частном хозяйстве на хуторе.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анатолия Ниткина, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.

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