Несколько автомобилей сошли с дистанции из-за аварий на Кубке России по ралли в Псковской области

11:59, 02 октября 2022, ПАИ

Несколько автомобилей сошли с дистанции в результате ДТП на Кубке России по ралли в Псковской области. Сообщает группа «Rally Pskov» «Вконтакте».

Напомним, что Кубок России по ралли проходит в Пушкинских Горах. Соревнования начались 1 октября и продлятся два дня. В первый день участники преодолели 4 специальных участка в Новоржевском и Опочецком районах, во второй – зрители смогут увидеть еще 5 специальных участков в Бежаницком, Новоржевском и Опочецком районах.