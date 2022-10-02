Несколько автомобилей сошли с дистанции из-за аварий на Кубке России по ралли в Псковской области
Несколько автомобилей сошли с дистанции в результате ДТП на Кубке России по ралли в Псковской области. Сообщает группа «Rally Pskov» «Вконтакте».
Напомним, что Кубок России по ралли проходит в Пушкинских Горах. Соревнования начались 1 октября и продлятся два дня. В первый день участники преодолели 4 специальных участка в Новоржевском и Опочецком районах, во второй – зрители смогут увидеть еще 5 специальных участков в Бежаницком, Новоржевском и Опочецком районах.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Опубликован ответ на вопрос о списании долга в случае смерти участника СВО
Псковские десантники сорвали наступление армии Украины
Информация о новом командующем Западным военным округом появилась в сети
Конституционный суд одобрил вхождение новых территорий в состав России
Губернатор Псковской области поздравил работников среднего профессионального образования