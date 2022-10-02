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Несколько автомобилей сошли с дистанции из-за аварий на Кубке России по ралли в Псковской области

Несколько автомобилей сошли с дистанции в результате ДТП на Кубке России по ралли в Псковской области. Сообщает группа «Rally Pskov» «Вконтакте».

Напомним, что Кубок России по ралли проходит в Пушкинских Горах. Соревнования начались 1 октября и продлятся два дня. В первый день участники преодолели 4 специальных участка в Новоржевском и Опочецком районах, во второй – зрители смогут увидеть еще 5 специальных участков в Бежаницком, Новоржевском и Опочецком районах.

 

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Несколько автомобилей сошли с дистанции из-за аварий на Кубке России по ралли в Псковской области

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