Опубликован ответ на вопрос о списании долга в случае смерти участника СВО
Будет ли списан долг, если участник специальной военной операции погибнет или скончается от ран рассказали на портале объясняем.рф.
«Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также если он получит инвалидность I группы. Кредиты и займы членов его семьи тоже должны быть списаны в этих случаях. Такая норма распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года», — сообщили в телеграм-канале портала.
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