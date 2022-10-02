Опубликован ответ на вопрос о списании долга в случае смерти участника СВО

14:30, 02 октября 2022, ПАИ

Будет ли списан долг, если участник специальной военной операции погибнет или скончается от ран рассказали на портале объясняем.рф.

«Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также если он получит инвалидность I группы. Кредиты и займы членов его семьи тоже должны быть списаны в этих случаях. Такая норма распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года», — сообщили в телеграм-канале портала.