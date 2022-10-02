ВИДЕО «Тема недели» на «Первом Псковском»: Прибавление в семье

14:45, 02 октября 2022, ПАИ

В эфир телеканала «Первый Псковский» вышел очередной выпуск авторской программы «Тема недели».

В программе – главное от военного комиссара Псковской области Сергея Судакова о ходе частичной мобилизации, из первых уст о том, как проходил референдум за присоединение к России в Бериславском районе Херсонской области и что удивило международных наблюдателей, расскажет заместитель губернатора Александр Серавин, исторические кадры из Кремля и комментарий главы Псковской области Михаила Ведерникова.

«Тема недели» выходит в эфир «Первого Псковского» по субботам в 20:00, повтор программы – в воскресенье в 12:10.