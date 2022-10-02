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«Миссис королеве красоты Крыма» предложили применить свои таланты за линией фронта

Фото: аккаунт Ольги Валеевой в соцсети

Советник главы Крыма Олег Крючков предложил «Миссис королева красоты Крыма» Ольге Валеевой проявить свой талант за линией фронта в расположении украинских частей. Ранее видео с националистической украинской песней в её исполнении появилось в интернете.

«Если человек так любит Украину, нужно помочь. Отвезти, к примеру, в Васильевку и отправить пешком в расположение украинской армии. Там она точно найдет применение всем своим талантам», – прокомментировал РИА Новости Крючков.

В своем Telegram-канале Крючков добавил, что в Крыму никого не наказывают за нормальные украинские песни.

«На полуострове работают украинские рестораны, да что говорить, на набережной Ялты кобзарь все лето выступает. Но! Никто не позволит здесь распевать националистические гимны», – отметил он.

Свой титул Валеева получила весной 2022 года, финал конкурса «Королева красоты – Крым. Весна – 2022» прошёл в Севастополе. Выбор жюри вызвал широкое обсуждение пользователей в сети.

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