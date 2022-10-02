Жители Пыталово присоединились к акции «10 000 шагов к жизни»

15:41, 02 октября 2022, ПАИ

Акция «10 000 шагов к жизни» прошла в Пыталово 2 октября, сообщает корреспондент районной газеты «Наша жизнь».

В акции приняли участие представители администрации района, редакции газеты «Наша жизнь», сотрудники музея Дружбы народов, педагоги и обучающиеся Пыталовского филиала Островского многопрофильного колледжа, учителя и ученики Пыталовской средней школы и просто жители Пыталово, изъявившие желание пройти свои 10000 шагов.

Маршрут был проложен через город по улицам Юнкерова, Каупужа, Пионерская, Псковская, Белорусская и Красноармейская. Отправной точкой послужил городской стадион. Перед началом акции участников проинструктировал сотрудник ГИБДД ОМВД России по Пыталовскому району Максим Кизюков. Он напомнил правила дорожного движения для пешеходов, как идти с детьми и как правильно переходить дорогу. Затем прошла разминка, провела её фитнес-тренер Анна Осадчая.

После этого, колонной по два человека, участники выдвинулись по маршруту. По пути следования сотрудники музея рассказывали участникам о достопримечательностях города, об истории. Ребята общались между собой, рассказывали много интересного. Конечной станцией снова стал стадион. Все участники получили сертификаты и сфотографировались на память.