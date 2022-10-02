Предельный возраст призыва в России обозначили официально
Ответы на наиболее частые вопросы по теме частичной мобилизации продолжают давать специалисты. Они размещаются в Telegram-канале «Объясняем. РФ».
Какие возрастные рамки или ограничения установлены в рамках частичной мобилизации для граждан, призываемых из запаса? Будут ли призываться женщины?
Предельный возраст призыва:
— для рядового и сержантского состава — до 50 лет;
— младшие офицеры — до 60 лет;
— старшие офицеры — до 65 лет.
Но в приоритетном порядке подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания:
— рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет;
— младших офицеров — до 50 лет;
— старших офицеров — до 55 лет.
При этом, как заявил министр обороны Сергей Шойгу, женщин призывать не предполагается.
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