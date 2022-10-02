Предельный возраст призыва в России обозначили официально

15:59, 02 октября 2022, ПАИ

Ответы на наиболее частые вопросы по теме частичной мобилизации продолжают давать специалисты. Они размещаются в Telegram-канале «Объясняем. РФ».

Какие возрастные рамки или ограничения установлены в рамках частичной мобилизации для граждан, призываемых из запаса? Будут ли призываться женщины?

Предельный возраст призыва:

— для рядового и сержантского состава — до 50 лет;

— младшие офицеры — до 60 лет;

— старшие офицеры — до 65 лет.

Но в приоритетном порядке подлежат призыву на военную службу по мобилизации граждане, имеющие воинские звания:

— рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет;

— младших офицеров — до 50 лет;

— старших офицеров — до 55 лет.

При этом, как заявил министр обороны Сергей Шойгу, женщин призывать не предполагается.