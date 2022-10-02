Видео с участием «королевы красоты» Крыма проверяют в полиции

16:05, 02 октября 2022, ПАИ

Проверку видео с участием победительницы крымского конкурса «Миссис королева красоты» Ольги Валеевой проводит полиция. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Видео с песней в исполнении «Миссис королева красоты Крыма» Ольги Валеевой появилось ранее в интернете. На нём она вместе с подругой поёт песню, которую считают гимном украинских националистов.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством», - сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков предложил Валеевой проявить свой талант за линией фронта в расположении украинских частей.