Видео с участием «королевы красоты» Крыма проверяют в полиции
Проверку видео с участием победительницы крымского конкурса «Миссис королева красоты» Ольги Валеевой проводит полиция. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Видео с песней в исполнении «Миссис королева красоты Крыма» Ольги Валеевой появилось ранее в интернете. На нём она вместе с подругой поёт песню, которую считают гимном украинских националистов.
«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством», - сказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков предложил Валеевой проявить свой талант за линией фронта в расположении украинских частей.
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