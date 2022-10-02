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Псковские экскурсоводы заволновались из-за выпуска уникального путеводителя

Фото: пресс-служба Псковской городской библиотеки

Пятый всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» завершился презентацией уникального псковского издания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина.

В Краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в торжественной обстановке состоялась презентация первого тиража путеводителя «Пушкинские места Пскова и окрестностей, знакомые и незнакомые».

Этот путеводитель был разработан Централизованной библиотечной системой Пскова в рамках издательского проекта «Пушкин и Псков», который начинался с оформления в книгу одноимённой рукописи краеведа Евгения Матвеева. Позже студент ПсковГУ Андрей Русаков создал по книге Евгения Матвеева комикс «Пушкин в Пскове».

В результате псковские библиотекари издали две книги, который сразу же стали раритетами, а также создали по ним подкасты. Полистать эти книги в интернете и послушать их в записи можно на сайте центральной библиотеки.

«А постоянные читатели библиотеки имени И.И. Василёва прежде всего захотели узнать, поступит ли пушкинский путеводитель в продажу и каков тираж этой книги. Особенно заволновались экскурсоводы, ведь эта книга, как они сказали, готовая новая экскурсия по Пскову», - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый тираж путеводителя «Пушкин в Пскове» составляет всего 60 экземпляров. Часть этого тиража уже разошлась на подарки тем, что причастен к изданию, так что новая книга уже стала библиографическим раритетом.

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