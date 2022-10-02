Два человека пострадали в результате ночного ДТП
Ночью на 42 км региональной дороги Заполье - Гдов за деревней Манкошев Луг 19-летний водитель, управляя автомобилем, заснул за рулём и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля, госпитализированы в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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