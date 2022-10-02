Два человека пострадали в результате ночного ДТП

17:55, 02 октября 2022, ПАИ

Ночью на 42 км региональной дороги Заполье - Гдов за деревней Манкошев Луг 19-летний водитель, управляя автомобилем, заснул за рулём и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля, госпитализированы в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.