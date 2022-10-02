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Общество

Более месяца сотрудники реставрационного отдела восстанавливали бронеавтомобиль

Заведующий реставрационным отделом Эдуард Иванов у восстановленной техники. Фото Александра Федорова.

Сотрудники отдела реставрации Военно-исторического музея-заповедника Псковской области Эдуард Иванов, Евгений Гуляев и Валерий Чумаченко более одного месяца восстанавливали бронеавтомобиль БА-64. Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Островские вести».

Во время восстановления технического средства возникали определенные трудности. При реставрационных работах использовались, прежде всего, настоящие детали, недостающие приходилось изготавливать самостоятельно. Но подавляющее большинство настоящих деталей было обнаружено на территории Островского района. Восстановленный бронеавтомобиль уже готов к отправке на место постоянной прописки.

БА-64 активно использовались советскими войсками с лета 1942 года и вплоть до конца войны, преимущественно в роли разведывательных машин в бронетанковых и механизированных частях. Это легкобронированная шустрая, быстрая машина. Броня защищала только от пуль, в экипаже было два человека. Резина на колесах автомобиля непробиваемая и сплошная.

«Бронеавтомобили использовались на всех фронтах. Этим экспонатом мы решили пополнить коллекцию техники в филиале на линии Сталина», –рассказал директор музея Петр Гринчук.

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