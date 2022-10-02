Комментарии гонщиков ралли: «Мы с пилотом впервые встретились за неделю до гонки»

19:59, 02 октября 2022, ПАИ

Второй день Кубка России по ралли проходил сегодня в Псковской области. Комментариями гонщиков поделилась с Псковским агентством информации корреспондент газеты «Пушкинский край».

«Мы с пилотом впервые встретились за неделю до гонки. Пилот должен был понять возможности своей машины, поэтому мы не ставили больших спортивных задач, нам нужно было финишировать. Более менее, у нас получилось, по крайне мере мы доехали. Считаем, что свою задачу выполнили», –поделилась штурман экипажа Александра Чукотская.

Не все машины смогли дойти до финиша. Видео с переворачиванием экипажа №36 на Кубке России по ралли выложили в группу районной газеты «Земля Новоржевская».

Также участники мероприятия говорили о том, что ралли для них – праздник.

«Ваши гонки для нас самые лучшие, мы их очень любим и по возможности стараемся участвовать», – поделился ещё один член другого экипажа.

Напомним, что Кубок России по ралли проходит в Пушкинских Горах. Соревнования начались 1 октября и продлятся два дня. В первый день участники преодолели 4 специальных участка в Новоржевском и Опочецком районах, во второй – зрители смогут увидеть еще 5 специальных участков в Бежаницком, Новоржевском и Опочецком районах.