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Происшествия

Подросток выпал из окна пятого этажа в Пскове

Фото с места происшествия

Около 20:30 в Пскове на улице Шестака 13-летний мальчик выпал из окна пятого этажа многоэтажного дома.

В момент госпитализации в медучреждение мальчик находился в сознании. 

Фото с места происшествия

По предварительной информации, подросток находился в квартире один, так как родители работают в Белоруссии. 

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего. 

Фото с места происшествия

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