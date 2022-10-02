Подросток выпал из окна пятого этажа в Пскове
Около 20:30 в Пскове на улице Шестака 13-летний мальчик выпал из окна пятого этажа многоэтажного дома.
В момент госпитализации в медучреждение мальчик находился в сознании.
По предварительной информации, подросток находился в квартире один, так как родители работают в Белоруссии.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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