Подросток выпал из окна пятого этажа в Пскове

21:22, 02 октября 2022, ПАИ

Около 20:30 в Пскове на улице Шестака 13-летний мальчик выпал из окна пятого этажа многоэтажного дома.

В момент госпитализации в медучреждение мальчик находился в сознании.

По предварительной информации, подросток находился в квартире один, так как родители работают в Белоруссии.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции, которые выясняют обстоятельства произошедшего.