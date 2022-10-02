Презентация книги, посвященной Юрию Якубову, прошла в Великих Луках

22:11, 02 октября 2022, ПАИ

В краеведческом музее презентовали книгу, посвящённую Юрию Якубову, сообщил глава города Великие Луки Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Сегодня состоялся выход в свет издания «Настоящий великолучанин: генерал армии Юрий Якубов». Автор книги, член Союза писателей России, Андрей Борисович Канавщиков.

В предисловии к книге о ее главном герое Юрии Николаевиче Якубове говорится: «Как бы далеко от родного города его не забрасывала судьба, он никогда не забывает про свои Великие Луки, звонит, пишет и неизменно приезжает сюда, когда выпадает такая возможность».

«Особенно значителен вклад Юрия Николаевича Якубова в то, что Великие Луки в 2008 году получили почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы». Он сделал всё от него зависящее, чтобы состоялось должное признание ратных и трудовых заслуг его родного города», – отметил Николай Козловский.

Он также подчеркнул, что экземпляры книги будут переданы в тридцать библиотек Великих Лук: центральную городскую библиотеку им. Семевского, библиотеки школ, вузов, колледжей, крупных предприятий. Книга «Настоящий великолучанин: Генерал армии Юрий Якубов» – достойное пополнение любого библиотечного фонда.

«Уверен, что книга о нашем знаменитом земляке долгие годы будет служить делу воспитания подрастающего поколения в лучших традициях любви и верности своей малой и большой Родине!» – сказал глава города.