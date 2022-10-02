Определен лучший начальник караула по охране объектов УИС и УФСИН

23:35, 02 октября 2022, ПАИ

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Константин Герасименко из Себежского района стал лучшим начальником караула по охране объектов УИС в УФСИН России по Псковской области, сообщает газета «Призыв».

Завершился второй этап смотра-конкурса профессионального мастерства на лучшего начальника караула по охране объектов уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-службы УФСИН России по Псковской области. Мероприятие состоялось на базе ИК-4 УФСИН России по Псковской области.

Участники демонстрировали уровень своего профессионального мастерства по четырем дисциплинам: строевой, специальной, огневой и физической видам подготовок.



В результате проведенного конкурса почетное третье место занял Иман Шахмурадов – начальник караула СИЗО-2 (г. Великие Луки), на втором месте оказался Сергей Платонов - начальник караула ИК-4 (с. Серёдка), первое место по праву досталось Константину Герасименко - начальнику караула ИК-6 (п. Сосновый Бор, Себежский район).



Стоит отметить, это уже не первая победа сотрудника ИК-6, в прошлом году он также стал обладателем кубка первой степени.



Итоги конкурса подвел заместитель начальника УФСИН России по Псковской области Денис Красносельский.



Он отметил, что подобные мероприятия позволяют не только совершенствовать профессиональное мастерство личного состава по специальной, огневой и физической подготовке, что в свою очередь помогает успешно решать боевые задачи при выполнении повседневных служебных обязанностей.