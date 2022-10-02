30 саженцев сосны высадили добровольцы в Острове
Добровольцы Островского района присоединились к акции средней школы № 3 «Аллея Победы», сообщает газета «Островские вести».
Акция проводилась в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Около набережной города Острова, рядом с городским стадионом, было высажено около 30 саженцев сосны.
«Мы будем надеяться, что все деревья приживутся и подарят нашему городу красивый зелёный уголок, ведь ребята вложили во время высадки сосенок любовь к своей малой родине», – говорят добровольцы.
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