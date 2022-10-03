День ОМОНа отмечают сегодня в России

07:00, 03 октября 2022, ПАИ

День отрядов мобильного особого назначения (ОМОН) отмечают сегодня в России, сообщает сайт calend.ru.

Профессиональный праздник сотрудников специальных подразделений полиции — отмечается в России ежегодно 3 октября в соответствии с Приказом № 190 «Об объявлении Дня отрядов милиции особого назначения», подписанным 1 марта 2002 года министром внутренних дел РФ Борисом Грызловым.

Дата для праздника была выбрана в связи с тем, что впервые Отряды милиции особого назначения органов внутренних дел были созданы в соответствии с Приказом МВД СССР от 3 октября 1988 года № 0206 в трех республиках, входящих в состав бывшего СССР (Белоруссии, Украине, Казахстане), и 14 регионах РСФСР (в том числе в МВД Башкирской АССР, УВД Краснодарского, Красноярского крайисполкомов, УВД Воронежского, Иркутского, Куйбышевского, Новосибирского, Пермского, Ростовского, Свердловского, Челябинского облисполкомов, ГУВД Мосгорисполкома, Мособлисполкома, Леноблгорисполкомов). К концу 1990-х годов подразделения ОМОН существовали во всех регионах России.

В 2011 году, в связи с реформой МВД, ОМОН был переименован сначала в ООН (отряд особого назначения), но позже отряду было возвращена привычная аббревиатура с другой расшифровкой (отряд мобильный особого назначения).

В апреле 2016 года спецподразделения ОМОН вошли в состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

ОМОН — это спецподразделения Росгвардии, декларируемое предназначение которых — выполнение опасных заданий в городских условиях, включая: захват и ликвидацию вооружённых преступников; силовая поддержка патрульных групп городской полиции и дорожных постов ГИБДД; обеспечение правопорядка на массовых общественных мероприятиях. Подразделения ОМОН так же привлекаются для решения задач обеспечения порядка и безопасности в «горячих точках» на территории России.