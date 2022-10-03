Названы 15 самых востребованных у работодателей специалистов в Псковской области

08:24, 03 октября 2022, ПАИ

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали более двух тысяч вакансий, открытых сегодня в Псковской области, и выяснили, в каких специалистах работодатели нуждаются больше всего.

В топ-15 самых востребованных у работодателей специалистов в Псковской области сейчас входят продавцы (9% от всех активных вакансий), врачи (8,7%), специалисты технической поддержки (7%), менеджеры по продажам (6%), операторы (5%), водители (3%), медсестры (2%), повара (2%), машинисты (1%), торговые представители (1%), инженеры (1%), а также уборщицы, официанты, токари и фрезеровщики, менеджеры по закупкам.

При этом четырнадцать востребованных у работодателей специальностей не пользуются большим спросом у соискателей Псковской области и попадают в число дефицитных: так, в случае с продавцами и кассирами на одну вакансию в Псковской области сейчас приходится 1,8 резюме, с инженерами-технологами – 1,3, с поварами – 0,6. На одну вакансию водителя приходится 3,9 резюме, а врача – 0,1.

«Для понимания ситуации с уровнем конкуренции на рынке труда отмечу несколько важных моментов. Так, если на рынке труда число кандидатов на одно рабочее место выше семи человек, то эта ситуация называется рынком работодателя, когда соискателям сложнее найти работу из-за большого числа конкурентов за рабочие места в какой-либо конкретной сфере. Если на одну вакансию откликаются от пяти до семи человек, это считается здоровой конкуренцией на рынке труда. В случае, когда на одно рабочее место претендуют менее пяти человек, эта ситуация называется рынком соискатели, когда людям искать работу легче (ведь нет множества конкурентов), а вот работодателям труднее закрывать вакансии и даже в какой-то степени развивать бизнес», - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова.