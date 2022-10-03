Поэтический вечер организуют в планетарии Пскова

09:34, 03 октября 2022, ПАИ

15 октября в 17:00 в Псковском планетарии состоится поэтический вечер Дины Дабришюте и Дианы Константиновой «Исходящие сообщения». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Участники встречи: Дина Дабришюте — поэт, чтец аудиокниг, телерадиоведущая, педагог; Диана Константинова — поэтесса, артистка молодёжного театра «Гротеск», автор текстов. За погружение в атмосферу отвечает автор электронной музыки Влад Тясто. Визуальное оформление вечера создаст художник-иллюстратор Анна Опарина.

Вход бесплатный, но можно поддержать участников любой суммой перед началом или в конце мероприятия.