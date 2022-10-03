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Общество

Услугу «умного дома» хотят включить в тарифы ЖКХ

В нормативы тарифов предложили включить услугу «умного дома», это касается зданий, где системы установлены девелопером на этапе строительства. Такую инициативу в Минстрой, Минпромторг, Минцифры направил Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) совместно с «Единым ресурсом застройщиков» (ЕРЗ.РФ), также в авторах — Лаборатория цифровизации жилья и АНО «Умный дом», пишут «Известия»

На законодательном уровне предлагается утвердить единые стандарты таких технологий.

Без собраний собственников расходы на обслуживание умных систем в домах добавить к плате за коммуналку невозможно, объяснил руководитель аппарата НОЗА Кирилл Холопик. «Так называемый муниципальный тариф за обслуживание многоквартирного дома не предусматривает расходов на обслуживание умных систем, например, видеонаблюдения, мобильного приложения жильца», — сказал он.

В ответе Минцифры сказано, что ведомство поддерживает дальнейшую проработку предложений. 

Зачастую невозможно собирать кворум для общего собрания, и тогда приходится демонтировать полезные умные системы, обратил внимание Кирилл Холопик. Будет логичным, если закон разрешит автоматически делать надбавку к тарифу для «умных домов» в зависимости от их класса. При этом жильцов нужно информировать о повышенном тарифе на стадии покупки квартиры, считает он.

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