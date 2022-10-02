В Ледовом дворце стартовал чемпионат Псковской области по хоккею

10:45, 03 октября 2022, ПАИ

Чемпионат области по хоккею стартовал в Ледовом дворце Пскова. Об этом сообщил директор Ледового дворца, председатель Псковской областной федерации бокса Артур Акавов в эфире нового выпуска программы «Псковский телеграм Online».

Он уточнил, что чемпионат продлится восемь месяцев. «Желающих заниматься хоккеем много, но льда на всех не хватает. У нас идет набор, точнее добор, в секции по хоккею и фигурному катанию. Записываться можно с 3-4 лет», - рассказал Артур Акавов.

По его словам, бывают случаи, когда дети из хоккея уходят в фигурное катание и наоборот.