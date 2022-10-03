Календарь красоты и здоровья на октябрь

11:14, 03 октября 2022, ПАИ

Сонастраиваемся с лунными энергиями, чтобы процедуры принесли максимум пользы, и помогаем организму сохранить здоровье и бодрость. Представляем вам календарь красоты, здоровья и ухода за собой на второй осенний месяц от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

С 1 по 8 октября и 26-31 октября благоприятное время для начала занятий спортом на постоянной основе, курса новых косметических процедур, внедрения в свою жизнь полезных привычек.

С 9 по 25 октября благоприятное время для начала диет, чисток, избавления от вредных привычек.

Самые лучшие дни для разгрузочных - 22, 23, 24, 25 октября.

ВАЖНО! До 23 октября Сатурн находится в ретроградном движении. Это время неблагоприятно для серьезных медицинских манипуляций в стоматологии и любых хирургических операций, затрагивающих костную систему и суставы. Речь, разумеется, не идет о простом лечении зубов, особенно если требуется экстренное вмешательство врача. В первую очередь рекомендации касаются протезирования и установки имплантов. Зато этот период хорош, чтобы исправлять неудачную работу докторов в прошлом, как устранять мелкие огрехи, так и ложиться на повторные хирургические операции.

Если в этот период вам не повезет получить перелом, следует иметь в виду, что кости будут срастаться медленно и неудачно, возрастает риск повторных операций и ошибок медиков.

ВАЖНО! В день, когда уязвим тот или иной орган, нежелательны любые медицинские вмешательства в этой сфере, особенно хирургические операции! Также стоит корректировать свою спортивную практику, чтобы не перегружать и не травмировать соответствующие органы.

3, 4 октября - скульптурирующий массаж, йога, растяжка. Криосауна, соляная пещера. Массаж камнями. Любые закаливающие процедуры. Уязвимы кости, суставы, позвоночник, зубы. Профилактика - компрессы на колени, упражнения для здоровья позвоночника.

5, 6 октября - креативные стрижки, тату, пирсинг, прокалывание ушей, поиск своей изюминки, оригинальной фишки. Аппаратная косметология и медицина. Уязвимы голени, нервная система. Полезны процедуры для очищения и разжижения крови, медитации для успокоения нервной системы.

7, 8 октября - чистки, пилинги, маски, водные процедуры, аквааэробика, спа, ароматерапия, расслабляющий массаж, уход за волосами, медитации. Уход за стопами, в т. ч. массаж, педикюр. Уязвимы глаза, эндокринная система, стопы. Высок риск аллергий, отравления лекарствами и алкоголем.

9, 10 октября - активные виды спорта, антицеллюлитные обертывания, все процедуры, способствующие стройности и быстро сгоняющие лишний вес. Короткие стрижки. Окрашивание бровей и ресниц. Покупка одежды для спортивных занятий. Уязвима голова. Вырастает риск травматизма. Не перегружайте почки.

11, 12, 13 октября - скульптурирующие массажи, работа с воротниковой зоной, процедуры для шеи, занятия аэробикой, окрашивание бровей и ресниц, татуаж. Покупка косметики и духов. Уязвимы шея, уши, щитовидка, горло. Профилактика - полоскание, ингаляции.

14, 15 октября - маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук. Стрижки, иглоукалывание. Уязвимы бронхи, легкие, руки, плечи. Полезны дыхательные практики, прогулки на свежем воздухе, гимнастика для плечевого пояса, велоспорт.

16, 17 октября - уходовые процедуры для кожи и волос, питательные маски для лица и тела с натуральными компонентами, пилинги, чистки. Лечение у стоматолога. Уязвимы грудь, желудок.

18, 19, 20 октября - окрашивание и наращивание волос, сложные прически, маникюр и педикюр, татуаж. Любые процедуры, которые делают вас роскошнее, придают лоска. Шопинг, покупка косметики и дорогих украшений. Уязвима сердечно-сосудистая система, селезенка.

21, 22, 23 октября - любые очистительные процедуры, посещение врача, маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук, натуральные маски с травами. Уязвим кишечник.

24, 25 октября - работа над имиджем, подбор образов, визит к стилисту. Шопинг, покупка декоративной косметики. Окрашивание волос, бровей, ресниц. Стрижки и прически. Прокалывание ушей. Уязвимы почки, мочевой пузырь. Не рекомендованы продукты, которые задерживают воду в организме.

26, 27 октября - депиляция, глубокие пилинги и чистки, горячие обертывания, сауна, баня, жесткий массаж. Для любителей экстрима - стояние на йоговской доске с гвоздями. Уязвима репродуктивная система, толстая кишка. Полезны профилактические ванны от женских и мужских болезней.

28, 29 октября - покупка брендовой одежды и косметики. Окрашивание волос, стрижки, сложные прически, визаж, татуаж. Уязвима печень и зона бедер.

30, 31 октября - скульптурирующий массаж, йога, растяжка. Криосауна, соляная пещера. Массаж камнями. Любые закаливающие процедуры. Уязвимы кости, суставы, позвоночник, зубы. Профилактика - компрессы на колени, упражнения для здоровья позвоночника.