Псковские спортсмены завоевали 16 медалей на турнире по боксу

11:34, 03 октября 2022, ПАИ

Спортсмены из Пскова и Великих Лук показали высокие результаты на VIII региональном турнире по боксу, который прошел в городе Осташков Тверской области. Об этом сообщила Псковская областная федерация бокса в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Псков представляли четыре спортсмена. Кирилл Абдуллаев, Александр Белавин и Лидия Шутова стали победителями, Роман Петров занял третье место. Тренеры - Вадим Голик, Игорь Зуев, Алексей Орлов.

Из города Великие Луки участие в турнире принимали 12 спортсменов. Первые места заняли Михаил Воробьев, Кирилл Коршаков, Никита Ганченков, Илья Левченко, вторые - Владислав Тамбулатов, Георгий Щербаков. Кирилл Коршаков был признан лучшим боксёром турнира. Тренер - Юрий Федоров.

Также два первых места достались Светлане Олексий и Алексею Седунову. Тренер - Алексей Корольков. Серебро получил Назар Панфилов. Тренер - Сергей Костюченков.

Первое место также заняла Анастасия Павлова, бронзовыми призерами стали Егор Шедько и Максим Волченков. Тренер - Сергей Москалёв.