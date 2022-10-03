Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковские спортсмены завоевали 16 медалей на турнире по боксу

Фото: Псковская областная федерация бокса

Спортсмены из Пскова и Великих Лук показали высокие результаты на VIII региональном турнире по боксу, который прошел в городе Осташков Тверской области. Об этом сообщила Псковская областная федерация бокса в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». 

Фото: Псковская областная федерация бокса

Псков представляли четыре спортсмена. Кирилл Абдуллаев, Александр Белавин и Лидия Шутова стали победителями, Роман Петров занял третье место. Тренеры - Вадим Голик, Игорь Зуев, Алексей Орлов.

Фото: Псковская областная федерация бокса

Из города Великие Луки участие в турнире принимали 12 спортсменов. Первые места заняли Михаил Воробьев, Кирилл Коршаков, Никита Ганченков, Илья Левченко, вторые - Владислав Тамбулатов, Георгий Щербаков. Кирилл Коршаков был признан лучшим боксёром турнира. Тренер - Юрий Федоров. 

Фото: Псковская областная федерация бокса

Также два первых места достались Светлане Олексий и Алексею Седунову. Тренер - Алексей Корольков. Серебро получил Назар Панфилов. Тренер - Сергей Костюченков. 

Первое место также заняла Анастасия Павлова, бронзовыми призерами стали Егор Шедько и Максим Волченков. Тренер - Сергей Москалёв.

Фото: Псковская областная федерация бокса 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

03 октября 2022

Псковские спортсмены завоевали 16 медалей на турнире по боксу
02 октября 2022

Ко Дню пожилого человека прошел турнир по быстрым шахматам в Пскове
02 октября 2022

Гимнастки Псковской области заняли призовые места на турнире в Москве
02 октября 2022

Комментарии гонщиков ралли: «Мы с пилотом впервые встретились за неделю до гонки»

02 октября 2022

Итоги соревнований по спортивному ориентированию подвели в Пушкинских Горах
01 октября 2022

Команда прокуратуры Псковской области одержала победу в соревнованиях по киберспорту
01 октября 2022

Завершился бой великолукского бойца ММА Руслана Шамилова
01 октября 2022

Турнир по мини-футболу посвятили 625-летию Псковской судной грамоты

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...