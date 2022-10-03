Глава великолукского комитета культуры Анжелика Романюк покидает свой пост
Председатель комитета культуры администрации города Великие Луки Анжелика Романюк покидает свой пост, сообщает Telegram-канал «Мы из Великих Лук».
«По нашей информации, она уходит на работу в сферу культуры региона. Исполнять обязанности будет заместитель председателя комитета культуры администрации города Великие Луки — Ежова Райда Султановна», — уточняется в сообщении.
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