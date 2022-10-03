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Общество

Демонтаж или пожар: как не платить налоги за утраченное имущество

Фото: «ВКонтакте»

Как снять с государственного кадастрового учета несуществующие объекты недвижимости, рассказали Псковскому агентству информации в Кадастровой палате по Псковской области. 

В Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержится информация о тысячах различных объектов, в том числе и тех, которые не подлежат восстановлению или перестали существовать — например, были снесены или сгорели. Такие объекты снимаются с государственного кадастрового учета и лишаются права собственности, отметили специалисты.

Как отмечают эксперты кадастровой палаты, существует несколько причин для того, чтобы снять недвижимость с кадастрового учёта. Например, в случае сноса или демонтажа имущества собственником, уничтожения объекта недвижимости в результате пожара, землетрясения или другого стихийного бедствия право собственности подлежит исключению из ЕГРН.

«Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества и обязан платить налоги. Поскольку зарегистрированное право признается существующим, то лицо, указанное в ЕГРН в качестве собственника, будет обязано уплачивать налог, в том числе и за несуществующий объект. В такой ситуации владельцы недвижимости должны быть заинтересованы в исключении из ЕГРН записей об объектах недвижимости, прекративших существование», - пояснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Светлана Волкова.

Для снятия с кадастрового учёта объектов недвижимости необходимо собрать следующие документы:

- заявление о снятии с учёта объекта недвижимости. Как правило, его составляет сотрудник МФЦ при приёме документов;

- правоустанавливающий документ на объект недвижимости;

- акт обследования, который подтверждает прекращение существования объекта недвижимости. Документ составляется кадастровым инженером по итогам осмотра;

- судебное решение, если объект снимается с учета по решению суда;

- документ, который удостоверяет личность заявителя или представителя заявителя.

Псковичам также напомнили, что для заключения договора на оказание консультационных услуг, связанных с оборотом недвижимости, или составления договора в простой письменной форме необходимо обратиться в отдел правового и кадрового обеспечения филиала по адресу: Псков, улица Рабочая, 11, предварительно позвонив по телефону 8(8112) 649-301, добавочный 2120, для уточнения информации.

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