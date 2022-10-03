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Происшествия

Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Пскове и Невеле

Полицейские задержали нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение в Пскове и Невеле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Так, в городе Невеле 1 октября около 18:00 у дома на улице Больничной сотрудники полиции остановили для проверки машину ВАЗ-21102. Выяснилось, что этим автомобилем управлял 59-летний нетрезвый местный житель. 

А в областном центре ночью 3 октября по улице Рокоссовского на автомобиле «Фольксваген» ехал 31-летний пскович. Как оказалось, и он находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.  

Сотрудники напоминают, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.   

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