Нетрезвые водители-рецидивисты задержаны в Пскове и Невеле

11:47, 03 октября 2022, ПАИ

Полицейские задержали нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение в Пскове и Невеле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в городе Невеле 1 октября около 18:00 у дома на улице Больничной сотрудники полиции остановили для проверки машину ВАЗ-21102. Выяснилось, что этим автомобилем управлял 59-летний нетрезвый местный житель.

А в областном центре ночью 3 октября по улице Рокоссовского на автомобиле «Фольксваген» ехал 31-летний пскович. Как оказалось, и он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Сотрудники напоминают, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.