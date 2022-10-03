Проект «Билет в будущее» помогает школьникам познакомиться с профессиями

12:19, 03 октября 2022, ПАИ

Проект «Билет в будущее» помогает школьникам познакомиться с профессиями, выявить свои склонности, понять, к чему проявляется наибольший интерес. Об этом рассказал заместитель председателя областного комитета по образованию Сергей Николаев в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Возраст у проекта «Билет в будущее» молодой, но говорить о первых положительных моментах в реализации уже можно», - заметил Сергей Николаев.

Он подчеркнул, что проект реализуется во всех субъектах РФ.