«Скобарь» поедет на слет студотрядов Северо-Запада

13:32, 03 октября 2022, ПАИ

Команда студенческого строительного отряда ПсковГУ «Скобарь» прошла в очный этап конкурса профмастерства на IХ Окружном слете студенческих отрядов СЗФО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе университета.

«Ребята показали отличный результат в заочном этапе конкурса профмастерства строительных отрядов Северо-Западного Федерального округа в Коми», — говорится в сообщении.

Слет студотрядов пройдет с 14 по 16 октября в городе Ухте. Участников ждут различные конкурсы, фестиваль, спартакиада, круглые столы, а также образовательные площадки, экскурсионные программы и творческие выступления.

Мероприятие проводится с целью поддержки и развития студенческих отрядов, популяризации движения как социальной среды для профессиональной и личностной самореализации молодого поколения, а также сохранения и приумножения лучших традиций студенческих отрядов Северо-Западного федерального округа.