Волонтеры ПсковГУ передали пенсионерам 180 сладких подарков

13:02, 03 октября 2022, ПАИ

Волонтеры ПсковГУ посетили Гривский дом-интернат для престарелых и инвалидов в связи с празднованием Дня пожилого человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Студенты подготовили и провели мастер-класс по созданию бумажных ангелов, а также передали интернату 11 пакетов с угощениями для пенсионеров.

Всего активистам удалось собрать 180 сладких подарков и более 70 пачек пакетированного чая.