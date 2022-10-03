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Происшествия

Около 1500 нарушений ПДД пресекли за неделю в Псковской области

1482 административных правонарушения пресекли сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области с 26 сентября по 2 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального УМВД

Выявлены 24 водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, двое из них сели нетрезвыми за руль повторно. Произошло 10 ДТП, погиб один человек, еще 14 получили травмы различной степени тяжести. 

«Уважаемые водители! Госавтоинспекция призывает вас строго соблюдать требования ПДД, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения!» — отметили в управлении.

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