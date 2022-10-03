Псковская область получила допсредства на поддержку производителей зерна

13:18, 03 октября 2022, ПАИ

Псковская область получила из федерального бюджета более 7,8 млн рублей на поддержку производителей зерновых культур. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства выделены из резервного фонда правительства, на региональном уровне они будут перечислены местным сельхозкомпаниям. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Всего такую поддержку получат 64 региона страны, на эти цели выделено 10 млрд рублей.

«Рассчитываем, что такое решение поможет агропромышленному комплексу и дальше показывать впечатляющие результаты, давая нашим гражданам возможность приобретать качественные российские продукты питания», — отметил Михаил Мишустин.