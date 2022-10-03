Ситуацию с очередями на пропускном пункте в Себеже назвали штатной

13:50, 03 октября 2022, ПАИ

О ситуации с очередями на автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе рассказал общественник, командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

«Я оценил ситуацию как совершенно штатную. Есть порядка ста машин, при этом длина очереди с двумя разрывами там - максимум 1,5 км», - рассказал он.

Владимир Бумаков отметил, что дорожные службы убирают скопившийся на дороге мусор, а туалеты открыты для пользования на ближайших заправках. Там же возможно купить продукты питания.

«Пункты обогрева не требуются, так как на улице 10 градусов и все в машинах», - добавил он.