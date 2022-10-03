ПАИ занимает первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ региона
Псковское агентство информации занимает первое место в рейтинге самых цитируемых СМИ региона по итогам недели с 26 сентября по 2 октября. Такие данные представила компания «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.
За неделю ПАИ процитировали 32 раза, в том числе «Учительская газета», Московский центр прикладных исследований, СМИ Владивостока, Рязани, Москвы.
По индексу цитируемости первое место занял телеканал «Первый Псковский», второе - местная лента новостей из холдинга «Гражданская пресса». ПАИ - на третьем месте. Индекс цитируемости ПАИ - 0,82, индекс цитируемости «Первого Псковского» - 1,43.
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