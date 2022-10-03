О размерах Исаакиевского собора расскажет выставка в Изборске

13:49, 03 октября 2022, ПАИ

Выставка «Исаакиевский собор и его создатели» открывается в музее-заповеднике «Изборск». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Посетителей познакомят с серией живописных работ, иллюстрирующих подарочное издание одноименной книги Георгия Панайотова, иконописца, художника и искусствоведа. Оно ориентировано на читателей младшего и среднего школьного возраста и представляет собой путеводитель по истории строительства Исаакиевского собора.

Работы сгруппированы в тематические блоки: внешний вид предыдущих Исаакиевских церквей, этапы возведения ныне существующего храма, скульптура в его убранстве, живопись, мозаика, витраж.

«Благодаря иллюстрациям, показывающим соотношение размеров различных элементов храма и человеческих фигур, дети и взрослые могут наглядно увидеть, например, насколько огромны колонны Исаакиевского собора и какого на самом деле размера голубь, снизу кажущийся маленькой птичкой, парящей под куполом», — говорится в сообщении.

На выставке часть рисунков экспонируется без паспарту и рамы, оставляя возможность увидеть «кухню» работы иллюстратора: сопроводительные надписи и заметки художника на полях, направляющие линии, помогающие в построении композиции, карандашные наброски и схематичные зарисовки. «Так, гости выставки имеют уникальную возможность не только сравнить живописный оригинал (исходник) с вышедшей в тираж печатной продукцией, но и подсмотреть за увлекательным процессом создания книжной иллюстрации», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что выставка проводится совместно с государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор».

Экспозиция работает с 5 октября по 6 ноября в Доме купца Белянина (ул. Печорская, 39).