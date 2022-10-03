Потепление ожидается в Псковской области

14:36, 03 октября 2022, ПАИ

Дневные температуры в Псковской области будут повышаться. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«Сегодня, наверное, самый холодный день на этой неделе, дальше дневные температуры будут повышаться и составят +9...+12-13 градусов, ночные температуры - тоже положительные. Осенняя погода, октябрьская», - рассказала синоптик.

Также Тала Нещадимова отметила, что на этой неделе преимущественно будет идти дождь. Но с четверга ожидается погода без существенных осадков.