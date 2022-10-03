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Общество

Форум проектных инициатив «Наследники» открылся в ПсковГУ

Х Международный молодежный форум проектных инициатив «Наследники» открылся в Псковском государственном университете 3 октября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. 

Ежегодно он объединяет молодежь, неравнодушную к сохранению и укреплению русского языка, истории и литературы. Это студенты ПсковГУ и школьники Псковского региона, а также соседних территорий РФ и иностранных государств.

Участники форума – молодежь в возрасте от 14 до 30 лет – выносят на суд жюри свои проекты по русскому языку, истории и культуре в формате видеороликов, электронных образовательных ресурсов, научных и социологических исследований, инсценировок, чтения и перевода произведений русской литературы на родной язык.

В 2022 году форум «Наследники» проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в рамках Всероссийского историко-культурного форума «Истоки» в Псковской области. Ожидается приезд больших групп школьников и студентов из Санкт-Петербурга, Твери, студентов из Беларуси (Гродно и Минск), дистанционное участие молодежи Латвии и Киргизии. Всего заявлено 30 проектов.

Программа форума «Наследники» включает в себя конкурс творческих и социокультурных проектов, просветительскую лекцию «Господин Псков и его историческое наследие», работу дискуссионной и художественно-творческих площадок, экскурсии по Псково-Печерскому монастырю, Старому Изборску, усадьбам Пушкиногорья.

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