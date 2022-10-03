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Культура

В Печорах нашли старинные пуговицы из зелёного стекла

Фото: Telegram-канал «Псковская археология»

Коллекцию монет, фрагмент глиняной свистульки и две пуговицы из зелёного стекла в металлической оковке собрали из слоя дренажа в Печорах. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская археология».

Отмечается, что такие пуговицы аналогичны западноевропейским изделиям конца XVIII века.

Фото: Telegram-канал «Псковская археология»

«Во второй половине XVIII века в Печорах, как и в других русских городах, была проведена перепланировка города. Системная перепланировка коснулась, помимо всего прочего, и устройства улиц - вдоль дороги c двух сторон появилось нововведение: элемент водоотведения - деревянный дренаж. Дренаж был устроен из деревянных плах, которые образовывали его стенки», - говорится в сообщении.

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