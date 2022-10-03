В Пскове на несколько месяцев выставили для публики картину Петрова-Водкина

15:31, 03 октября 2022, ПАИ

У псковичей и гостей города появилась возможность увидеть картину Кузьмы Петрова-Водкина «Микула Селянинович», написанную в 1918 году акварелью на бумаге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

До этого времени работа находилась в фондах. В Псковский музей она поступила в 1921 году из Петроградского отделения Государственного музейного фонда.

Картина «Микула Селянинович» временно выставлена взамен работы «Две», которая отправилась на выставку «Миражи. Саратовская школа». Она будет проходить в Музее русского импрессионизма в Москве с 21 октября по 22 января. По возвращении картины «Две» работа «Микула Селянинович» снова будет перемещена в фонды.

Живописное панно «Микула Селянинович» – одно из четырех, написанных по задумке советского правительства для украшения улиц. «Степан Разин», «Иванушка-дурачок и Жар-птица», «Василиса Премудрая» и «Микула Селянинович» были установлены на Театральной площади в Петрограде к 1-й годовщине Октября. Сами панно, сделанные в крупном масштабе, да наших дней не сохранились.

«Микула Селянинович» хранится в собрании Псковского музея-заповедника и заслуженно считается классикой искусства первых лет советской власти. Более половины композиции листа занимает пейзажный фон. Высокая, чуть наклоненная в сторону движения белой лошади фигура Микулы Селяниновича на переднем плане акцентирована алым пятном рубахи. Образ Микулы, по замыслу автора, лиричен и задумчив, а во всей картине скрывается также множество символов и дополнительных смыслов.

Работа ранее экспонировалась на выставках в 1965 году в Государственном Русском музее, с 1968 по 1970 годы участвовала в выставке «Агитационно-массовое искусство первых лет Октября» за рубежом, в 2018 году в выставке, посвященной 140-летию художника в Государственном Русском музее.