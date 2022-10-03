Экс-редактора Первого канала объявили в розыск

16:06, 03 октября 2022, ПАИ

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, отправленная судом под домашний арест по обвинению в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ, объявлена в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

«Овсянникова Марина Владимировна, 19 июня 1978 года рождения. Место рождения: УССР, город Одесса. Разыскивается по статье УК РФ», - сказано в базе, передает ТАСС.

Басманный суд Москвы в августе отправил Овсянникову до 9 октября под домашний арест по обвинению в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Ей было предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»), которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. По словам адвоката Марины Овсянниковой Дмитрия Захватова, поводом для обвинения послужил пикет с участием его подзащитной на Софийской набережной в Москве 15 июля. 1 октября бывший супруг журналистки Игорь Овсянников сообщил, что она сбежала из-под домашнего ареста, забрав с собой их дочь.

Напомним, что в середине марта во время вечернего выпуска программы «Время» на Первом канале, который проходил в прямом эфире, Марина Овсянникова ворвалась в студию с плакатом, осуждающим спецоперацию на Украине. После этого инцидента в отношении нее была начата доследственная проверка, ее результат пока остается неизвестным. Ранее Останкинский суд Москвы признал ее виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления») и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей за призыв к участию в несанкционированных акциях протеста.