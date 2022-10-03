Второй поток обучения в псковской медиашколе стартует с завтрашнего дня

16:25, 03 октября 2022, ПАИ

Второй поток обучения «МедиаМол» стартует уже завтра, 4 октября. Об этом сообщается в группе «Школа медиа «МедиаМол» Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Масштабы впечатляют: 221 участник из 24 муниципалитетов, а также Пскова и Великих Лук», - отмечается в сообщении.

Участников ждут два месяца общения, интересные лекции по направлениям: журналистика, копирайтинг, фото, видео, сторитейлинг, работа со СМИ и в социальных сетях, а также практические задания и, как итог, заветные корочки журналиста, рассказали организаторы.