Псковичи поделились впечатлениями о премьере спектакля-кабаре

16:24, 03 октября 2022, ПАИ

Зрители поделились впечатлениями о премьере спектакля-кабаре «Постой, паровоз! Вторая ходка», который состоялся 2 октября в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«Сильное впечатление. До мурашек, до слез... Браво создателям спектакля – артистам, режиссеру, музыкальному руководителю!» – поделилась своими впечатлениями в соцсетях зрительница премьерного показа Мария Стреляева.

«Постой, паровоз! Вторая ходка» – вторая часть спектакля-кабаре, появившегося в репертуаре Псковского театра драмы год назад. В прошлом сезоне музыкальный спектакль «Постой, паровоз!», репертуар которого составили лучшие образцы российского тюремного романса ХХ века, пользовался неизменным успехом у публики. Этим и продиктовано решение театра выпустить продолжение.

«Эмоции незабываемые. Спектакль трогает за душу, – поделилась с театром зрительница Ирина Гевель. – Любовь к жизни и трагизм – лейтмотивы спектакля, которые во мне отозвались сегодня. В этих песнях – боль нашей страны, все, что нами пережито».

«Спектакль-кабаре «Постой, паровоз!» задумывался не просто как вечер тюремного романса, но и как разговор об истории страны, о ее радостных и горьких страницах, о сломанных судьбах и несломленных людях. Не пафосная лекция, а доверительное человеческое слово», - отметили в театре.

В премьерном спектакле заняты артисты Псковского театра драмы: Катя Руч (вокал), Александра Кашина (вокал), Сергей Скобелев (ведущий и вокал), Борис Федотов (фортепиано), Иван Федоров (гитара), Ярослав Погодин (ударные).

Музыкальный руководитель спектакля – заведующая музыкальной частью в театре, педагог, специалист по фольклору, обладательница премии правительства РФ им. Луначарского, почетного звания «Душа земли Псковской» Елена Обухова.

Художник по костюмам – Александр Стройло, главный художник театра, заслуженный художник РФ, автор костюмов и сценографии к десяткам спектаклей и кинокартин.

Следующие премьерные показы спектакля «Постой, паровоз! Вторая ходка» пройдут 11, 21 и 25 октября. Несколько билетов осталось лишь на последний спектакль месяца. Подробнее здесь.

13 и 18 октября зрителей приглашают на первую часть спектакля-кабаре. В театре отметили, что смотреть эти спектакли по очереди необязательно: «Постой, паровоз! Вторая ходка» не является строгим сюжетным продолжением первой части».

Подробнее о спектакле-кабаре «Постой, паровоз!» - здесь.