История успеха: пироги с русской душой и одежда в русском стиле

13:37, 04 октября 2022, ПАИ

Две истории успеха самозанятых псковичек представляет Центр «Мой бизнес»: студию «Вот это пироги» Ольги Бецких и мастерскую Татьяны Гавриловой Lubo-Dorogo.

«Вот это пироги» - студия, где можно заказать или самим испечь пироги с русской душой по французской технологии. Основатель студии Ольга Бецких занимается этим больше 10 лет. «Сначала это было страстью, потом это уже переросло в профессию. Я много училась - и в России, и во Франции», - признается она. Ольга Бецких проводит в студии детские и взрослые мастер-классы. «Мы можем испечь печенье с детьми. Взрослые могут печь хлеб и пироги — истинно русские, с богатой философией, с богатым внутренним миром. Приходите - буду рада вас видеть», - отмечает основатель студии.

Развивать проект Ольге помогает центр «Мой бизнес»: «Поскольку я являюсь самозанятой, я часто обращаюсь в центр «Мой бизнес» за помощью. Последнее обучение было очень живое, очень приятное и очень активное».

Проекту Lubo-Dorogo уже пять лет. «Все началось с желания показать, что народную традиционную культуру можно использовать в современном гардеробе. Здорово и интересно, что сейчас эта тема набирает обороты. Многие люди, как мы и думали, хотят иметь такую одежду в гардеробе», - говорит основатель проекта Татьяна Гаврилова.По ее словам, такая одежда нужна не только ради того, чтобы «покрасоваться и почувствовать родство с родной культурой», но вполне может быть и повседневной.

«Мы разработали часть моделей для повседневной носки, но так чтобы этот традиционный элемент был выражен деликатно», - рассказывает Татьяна Гаврилова.

Красоту и удобство одежды Lubo-Dorogo отмечают и покупатели. «Мне нравятся вещи «Любо-дорого», потому что здесь натуральные материалы, качсественный пошив и индивидуальный подход к каждому типу фигуры», - говорит постоянный клиент мастерской Дарья Костримусова.

С момента основания проекта Татьяна Гаврилова сотрудничает с центром «Мой бизнес». «Я очень благодарна центру «Мой бизнес» за то, что он позволяет нам встречаться с другими предпринимателями, обмениваться опытом, учиться на ошибках друг друга», - отмечает основатель проекта