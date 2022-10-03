Какие льготы положены членам семей мобилизованных, перечислили эксперты

16:30, 03 октября 2022, ПАИ

Ряд льгот, положенных призванным по мобилизации и имеющих статус военнослужащих по контракту, распространяются и на членов их семей.

Как сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф», это бесплатный проезд к месту службы, подъёмное пособие в размере 25% оклада военнослужащего на каждого члена семьи, жилищное и медицинское обеспечение. Также предусмотрена социальная защита членов семей военнослужащих, потерявших кормильца.

Ранее сообщалось, как будет оплачена служба мобилизованных и какие выплаты и льготы им положены.