Внесение изменений в бюджет Пскова - 2022 обсудили на комитете гордумы

16:38, 03 октября 2022, ПАИ

Внесение изменений в бюджет Пскова на 2022 год обсудили члены комитета по бюджету, налогам и финансовой политике Псковской городской Думы на заседании 3 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Как доложила депутатам начальник Финансового управления администрации Пскова Тамара Винт, доходы бюджета на 2022 год увеличиваются на сумму 355 тыс. рублей, на ту же сумму изменяется расходная часть бюджета. Кроме того, по ряду муниципальных программ планируется перераспределить средства между главными распорядителями.

В частности, предлагается выделить больше средств на выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы тревожной сигнализации, в том числе в детских садах и школах. Также увеличиваются бюджетные ассигнования на технологическое присоединение к электрическим сетям пяти двухэтажных многоквартирных жилых домов для детей-сирот и строительство станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора, содержание объектов зеленого хозяйства.