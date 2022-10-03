На Псковщине сезон тихой охоты в разгаре

17:51, 03 октября 2022, ПАИ

В северные районы Псковской области пришла грибная пора. В этом году она задержалась на целый месяц и обещает быть короткой. Тем радостнее держать в руках полные корзины и вёдра с белыми грибами, подосиновиками и подберёзовиками.

Грибов много, но не везде

Заметив неделю назад на прилавках псковских рынков белые грибы, через пару дней и я отправился по «своим» местам. Сначала побывал в Печорском районе в лесу за деревней Крупп. Но увы. Семь боровичков за три часа в трёх разных местах удовлетворения мне не принесли. Кардинально сменив направление, через неделю я уже бродил в гдовских сосновых борах по ещё более грибным и проверенным местам за Чёрной речкой.

И действительно, эта сторона оказалась более урожайной. Как правильно одеваться для похода в лес и рационально собирать грибы, я уже рассказывал (ссылка на статью ПАИ от 04.09.21. «Тихая охота: советы для начинающих грибников»). На этот раз хочу подсказать, как не заблудиться в наших лесах. К несчастью, ежегодно для нескольких псковичей поход за грибами или ягодами заканчивается трагически. И эта печальная статистика, к сожалению, отличается нездоровой стабильностью.

Набрать грибов – это совсем не главное

За Чёрной речкой в Гдовском районе рельеф местности глубоко изрезан многочисленными горками, пригорками, болотами, ручьями, сплошь поросшими обширными лесами и густым кустарником. Много там и дорог, и тропинок. Иногда их настолько много, что даже на автомобиле можно заблудиться. Я очень благодарен сотрудникам МЧС. В прошлом году они в этом огромном лесном массиве развесили незамысловатые (в файле на листе бумаги формата А4 стрелка и надпись: «из леса»), но очень полезные и информативные лесные дорожные указатели, которые на большинстве дорожных развилок подсказывали направление выезда из леса. И очень многим, я уверен, эти подсказки пригодились. Но возле машины много грибов не соберёшь, и грибники - кто дальше, кто ближе - каждый раз уходят и от машины, и от дороги. А вот вернуться точно и вовремя не всегда и не у всех получается.

В своё время, служа в псковском гарнизоне, мне не один раз по выходным приходилось выезжать старшим с семьями военнослужащих за грибами и ягодами. Командованием это разрешалось и даже поощрялось, но до той поры, пока не случалось ЧП. В моих поездках их не было, но в воинской части, где я служил, дважды случалось, когда к условленному часу к машине возвращались не все. Короткие поиски до наступления темноты результата не давали. Но оба раза обошлось. Один раз следующим утром семья из трёх человек вернулась на рейсовом автобусе, а в другой супружеская пара в полночь позвонила дежурному по части, а утром за ними отправили машину. Как они нашли, откуда позвонить среди ночи, – это отдельная история, но сотовых телефонов тогда не было, как и навигаторов.

Главной задачей для старшего было не набрать полные лукошки грибов и ягод, а привезти всех обратно в здравии и полном составе. А потому перед тем, как разбежаться от машины, всегда был обязательный инструктаж, короткое обучение. Я объяснял, знакомя с местностью, где какая дорога проходит и куда ведёт, какие и где неподалёку находятся населённые пункты, линии электропередач (они обязательно приведут к населённому пункту или к ферме), где озёра, реки (указывал направление течения), напоминал, как пользоваться компасом Андрианова, как определить с помощью часов, где север-юг, требовал записать телефон дежурного по части, объяснял, где, если что, найти телефон в деревне (почта, магазин и пр.).

Водителю отдельный инструктаж – никаких отлучек от автомобиля и порядок подачи звуковых сигналов. Назначал время сбора и, самое главное, всю компанию разбивал на группы не менее чем по два человека, назначал среди них старшего, отвечавшего за то, чтобы группа не распалась на одиночек. Пять-семь минут на это уходило, но результат всегда давало положительный.

И на старуху проруха…

И команды возил и инструктажи грамотные проводил, но, тем не менее, однажды сам очень крепко заблудился. Дело было в Печорском районе за рекой Обдёх. Это место часто называют Ливамяэ (не знаю почему, но Ливамяэ - всего лишь одиночный дом, а есть там хутора и покрупнее). Поехал я, с обеда отпросившись с работы (служба уже давно позади), на грибную разведку. Сезон только начинался, поползли слухи, что грибочки кое-где пошли. Приехал на своё годами исхоженное место, сколько раз я там бывал и не счесть, оставил машину на привычном месте в 100 метрах от высоковольтной линии электропередач. И пошёл, прихватив 20-литровое ведро и пакет. Поначалу грибов было совсем мало, но ближе к ЛЭП и беленькие стали попадаться, и подосиновики с подберёзовиками. И все грибочки как на подбор, молоденькие, крепенькие – душа пела, ведро наполнялось.

Дальше от ЛЭП грибов становилось меньше, ближе они опять попадались. Ну, думаю, пройду ещё с километр вдоль этой стороны электролинии, потом перескочу просеку и по другой стороне вернусь к исходной точке. Так и сделал. Ах, как же я вовремя приехал! Грибов много было и на той стороне линии электропередач, ведро полнёхонькое и пакет быстро наполнялся. На полянках в невысокой траве белые грибочки попадались как матрёшки, один другого меньше, да по три-пять-семь штук в ряд – я просто умилялся такой красоте природы. Вот уже и пакет полон. А грибы опять под ногами. Что делать? Отсортировал, освободив свою тару от подберёзовиков. Но помогло ненадолго. Тогда снял с себя тельняшку, завязал её снизу - и получилась крепкая большая хозяйственная сумка.

Но что-то стало не так. Нет, не с грибами, они по-прежнему попадались часто. Дело в том, что по времени я уже должен был выйти на пересечение моей дороги с линией электропередач. Ну, раз нет пересечения, значит, ещё не дошёл. Иду дальше, но душа как-то сама по себе петь перестала, становилось тревожно - и от непонятной ситуации, и от приближающейся ночи, светлого времени оставалось часа два. Что делать? Но я ведь возвращаюсь вдоль той же ЛЭП, две одинаковых, да ещё такой мощности, рядом не бывает. Иду дальше, грибы встречаются по-прежнему, но радости я уже не испытывал, кланялся только самым-самым отборным боровичкам. И понимаю, что зашёл куда- то, ну, совсем не туда.

Как я умудрился попасть в Эстонию

Возвращаться назад? Не самое лучшее решение. И тут увидел впереди просветление в лесу и большой луг, а на горке - пасущихся коров. Ура! Где коровы, там и пастух должен быть. Но пастуха не оказалось. Зато, забравшись на горку, я вышел на довольно накатанную грунтовую дорогу, а внизу, метрах в трёхстах, обнаружился живописный хутор – большой деревянный дом и несколько хозяйственных построек, обнесённых добротным забором. В кювете под кустом оставил свою очень потяжелевшую ношу и налегке пошёл к жилью. Подходил, а в голове промелькнуло сравнение, что я будто партизан, выбравшийся из леса, чтобы спросить, нет ли немцев в деревне. Подошёл к забору, на меня сразу же обратила внимание, громко залаяла и запрыгала огромная немецкая овчарка, хорошо, что она была на привязи. И почти тут же из дома вышел мужчина. Я оторопел… Не может быть! На нём была надета куртка полицая, эстонского. Я чётко прочитал все иностранные буковки на его униформе. Эстония?! Но ведь я никак не мог туда попасть.

До Эстонии с этих мест более двух десятков километров, да и лесной массив с севера железной дорогой ограничен, с юга рекой Обдёх, и ничего из этого я не пересекал. Словно машина времени меня куда-то перенесла, мираж, да и только. Эти мысли промелькнули в моей голове за десяток секунд, пока мужчина не спеша подходил ко мне. Точно, эстонец! Я поздоровался и спросил, как мне выйти на дорогу, а хозяин хутора на ломаном русском языке ответил и показал рукой: «Вот тутта иттти нато». На этом наше общение закончилось, уточняющих вопросов мне задавать не захотелось.

Восемь километров в обход

Выбрался на грунтовую дорогу и быстрым шагом направился в указанную сторону. Грибы решил оставить – не до грибов было. Примерно через один километр вышел на асфальтную дорогу, моя сильно затуманенная голова всё же поняла, что это дорога Новый Изборск – Гверздонь, другой здесь быть не должно и дальше мне нужно двигаться на север. Именно с этой дороги я и заезжал в лес. Теперь надо быстренько найти этот съезд, а там уж я к машине лесную дорогу знаю. С быстрого шага перешёл на бег и минут через двадцать свернул на нужную мне лесную дорогу, с трудом угадав перекрёсток, ещё через пару километров, уже в сумерках, я добрался к своему автомобилю. Пока шёл-бежал, пытался осмыслить, как же я так заблудился? Получается, что я, возвращаясь по противоположной стороне ЛЭП, незаметно для себя всё же перешёл дорогу. Но не было этого, не бы-ло!

Все предыдущие годы я за ЛЭП никогда не переезжал и представления не имел, что там за местность, и даже в карту не заглядывал, казалось, не было необходимости. Завёл машину и решил проехать вперёд, а не возвращаться назад, уж очень эта дорога похожа на ту, возле хутора, да и не много здесь таких дорог. И действительно, прямёхонько проехав около полутора километров, я увидел «мой» хутор и «мои» кусты. Забрал грибы и уже с включенными фарами выбрался на асфальтную дорогу, по которой час назад протопал ножками.

Дома с нетерпением открыл подробную топографическую карту и… всё сразу понял. Когда-то я сам обязательно изучал по карте место предстоящей тихой охоты, а потом перестал следовать этому правилу. За это и поплатился. Оказывается, та линия ЛЭП примерно в километре от пересечения с лесной дорогой имеет развилку, о существовании которой я не подозревал. И на обратном пути это ответвление линии электропередач уверенно увело меня далеко в сторону. Посчитал я и круг, который был вынужден сделать, – 8 км 400 м, и это только расстояние от хутора до автомобиля. Кстати, хутор называется… Кукуевка. Очень символичное название для блудливых грибных мест.

Магнитный компас – наше всё!

Что бы я посоветовал моим грибным коллегам:

- по возможности накануне изучать место предстоящей тихой охоты по топографической карте крупного масштаба. Отправляясь за грибами, я делаю скрин-шоты этих мест и распечатываю их на принтере. Помогает очень хорошо.

- никогда не отправляйтесь в лес в одиночку

- всегда имейте с собой мобильный телефон и перед выездом убедитесь в его зарядке на 100%

- всегда иметь магнитный компас и уметь им пользоваться

- уметь определять стороны горизонта по наручным часам со стрелками и циферблатом (биссектриса угла между направленной часовой стрелкой на солнце и мысленно проведённой линией на 1 час (на 13 часов) всегда указывает на юг). Очень хороший способ определения сторон горизонта, но помните, он работает только при видимом солнце.

- слушать звуки в лесу и ориентироваться по ним. Большую автомобильную дорогу слышно за полкилометра, железную дорогу – за километр. На лесных дорогах, к сожалению, звука проезжающего автомобиля почти не слышно.

- если чувствуете себя в лесу неуверенно, то не удаляйтесь от дороги, тропинки, вашего автомобиля или серьёзного ориентира (озера, например) и собирайте грибы в пределах их видимости.

Не все гаджеты одинаково полезны

В наше время серьёзно помогают современные электронные гаджеты – смартфоны с установленными полезными программами, навигаторы, тропоходы и пр. Но необходимо помнить, что большинство из них правильно работают только при наличии в данной местности интернета, а в большинстве грибных мест, как всем известно, такового нет.

Яркий пример из моего недавнего семейного выезда за грибами. Накануне предупредил: «с собой иметь компасы». В лесу предложил компасы предъявить. И что же я увидел – двое из младшего поколения достали смартфоны и включили инструмент под названием «компас». На экранах их смартфонов стрелка компаса безостановочно крутилась, и даже когда её движение стабилизировалось, а это удавалось буквально на 3-4 секунды, направление «на север» на двух экранах показывало в разные стороны и совсем не туда, куда показывала моя стрелка на компасе Андрианова. Без интернета в смартфоне на компас полагаться нельзя. Необходимо, чтобы ваши навигационные приборы и программы имели GPS или ГЛОНАСС поддержку, но даже при их наличии в пасмурную погоду в густом лесу связь со спутниками может отсутствовать, а значит, и ваше местоположение не определится.

Много чего ещё можно было бы посоветовать, но всё, что перечислил выше, считаю главным.

Николай Бесклёвный