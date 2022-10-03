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Горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ открыта для псковичей

Горячей линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ начала работу 3 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

До 14 октября интересующие вопросы можно задавать по телефонам: 8(8112) 66-47-29; 8(8112) 66-42-79. 

Телефон горячей линии в территориальных отделах Роспотребнадзора по Псковской области:

  • территориальный отдел в городе Великие Луки, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах - 8(81153) 3-73-70,
  • территориальный отдел в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах - 8(81151) 2-54-01,
  • территориальный отдел в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах - 8(81152) 3-19-27.

Телефон горячей линии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» - (88112) 66-29-81. 

Режим работы телефонов горячей линии: понедельник - пятница с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

Специалисты службы и эпидемиологи ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» расскажут об основных правилах профилактики ОРВИ и гриппа, в том числе вакцинации, а также о мерах, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшим. Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от инфекции, озвучить правила профилактики инфекционных заболеваний.

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