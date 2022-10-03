Ремонт дороги Заполье – Гдов в Плюсском районе завершат досрочно

17:31, 03 октября 2022, ПАИ

Рремонт автомобильной дороги Заполье – Гдов в Плюсском районе планируется завершить в этом году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в «Псковавтодоре».

Работы идут с опережением графика. Дорожный объект ремонтируется в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» государственной программы «Развитие транспортной системы».

В этом году работы были запланированы на трех участках дороги. Однако подрядчик идет с опережением сроков, параллельно работая на семи участках объекта.

Так, на первых пяти участках (км 24+000 – км 33+000; км 50+993 – км 51+102, км 51+102 – км 51+915; км 52+925 – км 54+583; км 54+853 – км 57+545; км 64+420 – км 66+865) заменены крайние звенья оголовков труб, восстановлена укрепленная часть обочин и виражей, уложены выравнивающий и верхний слои покрытия. В настоящее время ведутся работы по укреплению обочин и приведению в нормативное состояние автобусных остановок.

На шестом и седьмом участках (км 59+574 – км 60+495; км 67+928 – км 70+262) заменены крайние звенья труб, восстановлена укрепленная часть обочины и виражей, уложен выравнивающий слой асфальта. Сейчас ведется подготовка к укладке верхнего слоя покрытия, а также осуществляются работы по устранению просадок на обочинах и приведению в нормативное состояние автобусных остановок.