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«Ведьмины круги» нашли грибники в псковском лесу

«Ведьмины круги» обнаружили грибники в лесах Псковской области. Фотографии своих находок они разместили в паблике «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

Так, одна любительница тихой охоты запечатлела, по ее словам, «веселый хоровод». «Ведьмин круг», - последовал комментарий. «Каких чудес в лесу только не встретишь?» - продолжила тему другая подписчица. «Точно круг! Красиво! Загадочно!» - оценила третья. «Я лет 15 назад так подосиновики нашла. Посчитала - 41 штука», - вспомнила еще одна участница группы.

Фото здесь и далее группа ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском "Вконтакте"

Второй «ведьмин круг» образовали уже съедобные грибы. Одни утверждают, что это волнушки, дургие думают, что грузди. Автор же поста уверена, что найденные ею грибы - рыжики.

Как правило, «ведьмины круги» образуются ядовитыми, несъедобными или малоизвестными местному населению съедобными грибами, так как интенсивный сбор нарушает равномерное разрастание мицелия; однако в отдалённых, редко посещаемых местах ведьмины круги могут быть образованы и хорошо известными съедобными грибами.

При одинаковых условиях мицелий гриба растёт от центра с одинаковой скоростью, образуя окружность. Со временем центральная часть грибницы отмирает из-за недостатка питания, а крайняя продолжает плодоносить. Каждый год такое кольцо расширяется на 10-15 сантиметров. Обычно диаметр «ведьминого круга» не превышает 20-40 метров, но в особо благоприятных условиях может достичь и 200 метров.

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