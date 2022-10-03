Завершены работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома в Усвятах

17:22, 03 октября 2022, ПАИ

В Усвятаха завершен капремонт фасада дома №5 на улице Юбилейной. Ремонт проводился по региональной программе на 2022 год, сообщили Псковскому агентству информации в Фонде капремонта.

Подрядная организация выполнила бетонирование цоколя и отмостки после очистки стен от старой штукатурки, устроила монолитное бетонное крыльцо, которое меньше подвержено разрушению от осадков и предупреждает попадание воды в подъезд.

Также установлена новая металлическая входная дверь, выполнено устройство козырька над входом в подъезд, смонтирована водосточная система. Установлено новое пластиковое окно с поворотно-откидным механизмом на лестничной площадке, ранее окно было «глухое» и не открывалось.







На фото: рп. Усвяты, ул. Юбилейная, д. 5 (после капитального ремонта фасада)



Ремонт фасада указанного дома выполнен в установленные сроки, приемочная комиссия высоко оценила качество выполненных работ.

Отметим, что собираемость взносов на капитальный ремонт в доме № 5 на ул. Юбилейной в рп. Усвяты составляет 93,73%.





На фото: рп. Усвяты, ул. Юбилейная, д. 5 (до капитального ремонта фасада)



Дополнительно сообщаем, что краткосрочный план по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 2022 год в Усвятском районе выполнен, в 2023 году запланировано проведение работ по капитальному ремонту подвальных помещений в домах по следующим адресам:

1) рп. Усвяты, ул. 40 лет Октября, д. 2а;

2) рп. Усвяты, ул. Карла Маркса, д. 93.