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Общество

Завершены работы по капитальному ремонту фасада многоквартирного дома в Усвятах

В Усвятаха завершен капремонт фасада дома №5 на улице Юбилейной. Ремонт проводился по региональной программе на 2022 год, сообщили Псковскому агентству информации в Фонде капремонта.

Подрядная организация выполнила бетонирование цоколя и отмостки после очистки стен от старой штукатурки, устроила монолитное бетонное крыльцо, которое меньше подвержено разрушению от осадков и предупреждает попадание воды в подъезд.

Также установлена новая металлическая входная дверь, выполнено устройство козырька над входом в подъезд, смонтирована водосточная система. Установлено новое пластиковое окно с поворотно-откидным механизмом на лестничной площадке, ранее окно было «глухое» и не открывалось.

 

На фото: рп. Усвяты, ул. Юбилейная, д. 5 (после капитального ремонта фасада)

Ремонт фасада указанного дома выполнен в установленные сроки, приемочная комиссия высоко оценила качество выполненных работ.
Отметим, что собираемость взносов на капитальный ремонт в доме № 5 на ул. Юбилейной в рп. Усвяты составляет 93,73%.

 
На фото: рп. Усвяты, ул. Юбилейная, д. 5 (до капитального ремонта фасада)

Дополнительно сообщаем, что краткосрочный план по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 2022 год в Усвятском районе выполнен, в 2023 году запланировано проведение работ по капитальному ремонту подвальных помещений в домах по следующим адресам:
1) рп. Усвяты, ул. 40 лет Октября, д. 2а;
2) рп. Усвяты, ул. Карла Маркса, д. 93.

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