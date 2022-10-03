Соревнования по мини-футболу среди юниоров прошли в Пскове

17:43, 03 октября 2022, ПАИ

Первенство города по мини-футболу среди общеобразовательных школ в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» состоялось в Пскове с 26 по 30 сентября. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации города.

Соревнования проходили в группе «юниоры» среди ребят 2005-2006 годов рождения. Всего в турнире приняли участие 16 команд юношей.

По результатам соревнований победителем первенства стала команда Псковского технического лицея. Второе место заняли ребята из лицея «Развитие». Бронза досталась команде Многопрофильного правового лицея №8.